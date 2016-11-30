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ضبط هارب متهم بسرقة 3 حقائب من سائح أثناء توصيله من مطار القاهرة

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ضبط هارب متهم بسرقة 3 حقائب من سائح أثناء توصيله من مطار القاهرة ضبط هارب متهم بسرقة 3 حقائب من سائح أثناء توصيله من مطار القاهرة

مطار القاهرة

كتب: أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق ابوالعلا، ضبط عبدالله أ، 53 عامًا، سائق، سابق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم آداب بالشروق، لقيامه بسرقة خالد ب، 49 عامًا، يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

وفور وصول “خالد” إلى مطار القاهرة الدولي، استقل سيارة المتهم لتوصيله فندق كونراد، وأثناء سير السيارة بمنطقة كورنيش النيل طلب المجنى عليه من السائق التوقف أمام كشك لشراء مستلزماته، وبعد مغادرة الأول السيارة، قام المتهم بالفرار ومعه 3 حقائب خاصة بالمتهم، وبهم 22 ألف جنية ،800 دولار، 1600  ريال سعودي، ملابس، أدوية.

وبعد إعداد الأكمنة، تمكنت ضباط القسم من ضبطه أثناء استقلاله سيارة كيا سيراتو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه ببيع السيارة المستخدمة فى الحادث، وأضاف بأن السيارة المضبوطة بحوزته من المبالغ المالية من حادث السرقة، بالإضافة للمبلغ المالي من بيع السيارة.

وتم بإرشاد الشرطة على ضبط باقى المسروقات داخل مسكنه، وتحرر المحضر اللازم لتولي النيابة العامة التحقيق.

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