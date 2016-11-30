المراسل : محمد شعبان

قال الإعلامي والمحاور مفيد فوزي، إن الثقافة هي كل ما يتبقي لنا بعد التعليم و الثقافة سلوك يمكن بها حل جميع المشكلات ويمكن بهذا السلوك أن يصل بنا الي آفاق عظيمة، مشددًا علي دور الجامعة الهام في بناء مخزون حقيقي من الثقافة، يمكن أن يكون حائط صد لما أحدثته التقنية الحديثة من حاجز بين الإنسان والثقافة ، مؤكدًا ضرورة أن يكون الإعلامي نبيهًا واسع المدارك، قادرًا على تحليل المعلومة، حريصًا على نقلها دون شهرة، شجاعًا لا يهاب في الحق أحدًا .

جاء ذلك في ندوة نظمتها كلية الآداب بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة بعنوان “أمل الثقافة .. وثقافة الأمل” بإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية وبحضور الدكتورمحمد زين عميد كلية الاعلام وسط حضور لافت للطلبة .

وشدد رئيس الجامعة، علي ضرورة تركيز الثقافة المجتمعية بالشكل الواجب علي جميع الانجازات التي تحدث في كآفة المحافظات خاصة في الصعيد، موضحًا أن جامعة بني سويف تسير وفقًا لخطة استراتيجية محددة والتوجه نحو خدمة المجتمع وتنمية المحافظة والاهتمام بمشكلات الدولة والمساهمة في حلها والتي تعد أكبر جامعة من حيث عدد الكليات والسعي الدءوب وراء حصول جميع كلياتها علي الإعتماد والجودة وإفتتاح منشآت جديدة كمستشفي جامعي جديد ومركز طبي داخل حرم الجامعة وانشاء مستشفي اطفال ابو الريش في بني سويف .

ودعا “فوزي” إلى فصل الإزدواجية الحالية بين الكتاب الورقي والجهاز اللوحي في اعتبار أن كلًا منهما موجود لخدمة القراءة والقارئ، مؤكدًا أن للكتاب حضورًا واسعًا منذ اكتشاف الورق إلى اليوم على عكس الأجهزة الحديثة التي ما خُلِقت إلا للتسلية والترفيه وقضاء الوقت في كثير من الأمور غير النافعة. وبين أن مصادر ثقافته الواسعة لم تتوقف على الكتب فقط، بل شملت السينما والمسرح والأغنية وكل ماله دور مؤثر في الحياة.