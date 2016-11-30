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بالصور.. سفير الهند يصل القاهرة لزيارة محافظة بني سويف ‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : محمد شعبان

استقبل المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، “سانجاي بتاتشاريا” السفير الهندي بالقاهرة في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك بحضور اللواء يسري خضر السكرتير العام.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة السفير الهندي التوجه لجامعة النهضة لإفتتاح معرض العلاقات المصرية الهندية، وعرض فيلم عن الهند بعنوان ” الهند التي لا تصدق ” فضلاً عن حضور اجتماع للغرفة التجارية بأحد الفنادق ثم حضور الاحتفالية الهندية على مسرح قصر ثقافة بني سويف، وعرض فيلم قصير بعنوان “روح الهند” وتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة رسم لمحات من الهند.

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