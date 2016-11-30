أستاذ أورام: سرطان البروستاتا يتغذى على هرمون الذكورة

كتبت أمل علام

أكد الدكتور شوقى بازار باشى أستاذ علاج الأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض، أن سرطان البروستاتا الأكثر شيوعا فى العالم الغربى عن الدول العربية، وسرطان البروستاتا يتغذى على هرمون الذكورة "التستوستيرون"، وبالتالى فإن العلاج يعتمد أساسا على تثبيط هذا الهرمون، أو استئصال الخصيتين للسيطرة على الورم وعدم انتشاره.

وقال شوقى بازار، إن أسباب الإصابة هى الوراثة، وعوامل أخرى غير معروفة، موضحا أن الأعراض تتمثل فى صعوبة فى التبول، وحرقان فى البول، ولكن عندما يصبح فى شكل متقدم يحدث صعوبة فى التبول، موضحا أن العلاج الإشعاعى أو الجراحى يمكن التغلب عليه، ولكن عندما يكون متقدما ومنتشرا يكون صعب علاجه، موضحا أن سرطان البروستاتا يختلف عن غيرة من السرطانات الأخرى، لأنه يتغذى على هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة"، وبالتالى فإن العلاج الأولى هو تثبيط هرمون التستوستيرون، ويتم استئصال الخصيتين، أو إعطاء أدوية تثبط هرمون التستوستيرون.

وأضاف "أن كلمة نجاح بالنسبة للأورام المنتشرة هى الاستجابة للعلاج، والاستجابة تكون محدودة بوقت، وأشار إلى أن هناك علاجات هرمونية وكيميائية، وأصبح لدينا من 5 إلى 6 أدوية جديدة، بعد أن كان لا يوجد أى علاج لهذا المرض، موضحا أنه تم ظهور علاجات مناعية، وعلاجات إشعاعية بحقن المريض بالمواد المشعة وتذهب إلى العظام لتصل إلى الورم.

وأوضح أنه فى مجال أورام القولون فقد ظهرت أدوية جديدة فى علاج أورام القولون المنتشر مثل عقار "روجرافينيب"، وهو الاسم العلمى للعقار ويحقق نسب شفاء مرتفعة، وهو من العلاجات الموجهة والذى يستخدم فى علاج سرطان القولون المتقدم، موضحا أن هذا العلاج يعمل على إغلاق الإنزيمات الموجودة والتى تغذى الورم.