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عمرو السولية يغيب عن مران الأهلي بسبب حقنة البلازما

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عمرو السولية يغيب عن مران الأهلي بسبب حقنة البلازما عمرو السولية يغيب عن مران الأهلي بسبب حقنة البلازما

>كتب محمد عراقى

غاب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، عن مران المستبعدين فى مواجهة الشرقية، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى العام.

عمرو السولية يُحقن بالبلازما

ويعود سبب غياب عمرو السولية عن المران لحصوله على حقنة بلازما أمس الثلاثاء، وهو ما يتطلب راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة، حيث يعانى عمرو السولية من تمزق فى العضلة الخلفية، هى الإصابة التى تعرض لها فى مباراة طلائع الجيش.

عمرو السولية يغيب 4 أسابيع 

وأكد الجهاز الطبى للأهلى برئاسة خالد محمود، أن عمرو السولية سيغيب لمدة 4 أسابيع عن الملاعب بعد أن أثبتت الأشعة التى أجراها إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجى فى الفترة المقبلة.

عمرو السولية يخسر حلم الانضمام للفراعنة بأمم أفريقيا

وتضاءلت فرصة عمرو السولية فى الانضمام للفراعنة قبل السفر للجابون، من أجل المشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها فى شهر يناير المقبل، وكان السولية يقاتل فى المباريات الأخيرة للأهلى من أجل الدخول ضمن اهتمامات هيكتوبر كوبر مدرب الوطنى لكن الإصابة ستبعده تماما.


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مصر 365

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