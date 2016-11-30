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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 83 سجينا

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 أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن /83/ سجينا من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الفجيرة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 45 للدولة.

ويأتي قرار الإفراج حرصا من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذه اللفتة الطيبة.. معربا عن أمله في أن تكون دافعا للمفرج عنهم للعطاء وسبيلا للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

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