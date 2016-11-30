«الصحة»: ضبط صيدليات تبيع ترامادول ومنشطات جنسية غير مسجلة في المنوفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات ومباحث التموين بالمحافظة، من ضبط عدد من الصيدليات والأماكن غير المرخصة تبيع ترامادول ومنشطات جنسية بتركيبات غير مسجلين بوزارة الصحة.

ففي ” قويسنا ” تمكن التفتيش الصيدلى بالمنوفية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، من ضبط صيدلية بها ترامادول مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة ومدرج على القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات 182 لسنة 1960 بإجمالى عدد(6100) قرص وكذلك أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى بإجمالى عدد(90) قرص ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 27255 جنايات قويسنا لسنة 2016 والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة .

وفي “شبين الكوم” تمكن التفتيش الصيدلى بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة من ضبط مكان غير مرخص به منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة وغير مصرح بتداولها بإجمالى حوالى عدد (2445) قرص ، وعدد (65) كرتونة من أدوية مسجلة لأصناف مختلفة بإجمالى بإجمالى حوالى 100 ألف قرص بالإضافة إلى مستلزمات طبية عبارة عن أجهزة وأدوات لتجهيز العيادات والمستشفيات بإجمالى حولى عدد(2000)قطعة ، وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 20077 جنح قسم شرطة شبين الكوم لسنة 2016 والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة .

وفي “سرس الليان” تمكن التفتيش الصيدلى من ضبط صيدلية وبها عدد (466) عبوة مختلفة لتركيبات غير مسجلة بدفتر التركيبات ومخالفة للفارماكوبيا المصرية ، وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 4418 جنح قسم شرطة سرس الليان لسنة 2016 والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم المخالفات المضبوطة .

وفي “منوف” تمكن التفتيش الصيدلى بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط صيدلية بدون ترخيص وبها كميات كبيرة جدا من الأدوية والمستحضرات الصيدلية الأخرى وقد تم تشميع الصيدلية ، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 14756 جنح شرطة منوف لسنة 2016 والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخلفات المضبوطة .

> كما تمكن التفتيش الصيدلى بالتنسيق مع مباحث التموين، بضبط مكان غير مرخص يقوم ببيع الأدوية وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 1468 جنح مراكز أتواف لسنة 2016 والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

> يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة على حماية المريض المصرى وضبط سوق الدواء بمصر من أى تجاوزات من خلال المهربين والغشاشين الذين يقوموا بغش الأدوية وتخزينها فى أماكن غير مرخصة بعيدا عن أعين التفتيش الصيدلى ومع ذلك يتم تتبع هذة الأماكن والوصول إليها مع الجهات الرقابية المختلفة للسيطرة على هذه المافيا وهذة أمثلة لبعض الضبطيات التى تمت فى بعض المحافظات .