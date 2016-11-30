تأجيل دعوى إثبات نسب نجل المطربة قمر لرجل الأعمال جمال مروان إلى 26 مارس

قررت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل دعوى إثبات النسب المقامة من المطربة اللبنانية قمر ضد رجل الأعمال جمال مروان، والتى تطالبه فيها بالاعتراف بأبوته لطفلها “جيمى”، لجلسة 26 مارس، لطلبات الدفاع.

وكانت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة قد أحالت دعوى إثبات نسب نجل الفنانة اللبنانية، لرجل الأعمال جمال مروان للتحقيق.

وتعود الواقعة عندما أقامت قمر دعوى إثبات نسب لطفلها “جيمى” ضد رجل الأعمال وصاحب قنوات ميلودي جمال مروان، تطالب فيها باعترافه بأبوته للطفل بعدما أنكر زواجه منها، وصلته بالطفل واتهمته الفنانة بسرقة ورقة الزواج، كما طالبته بإجراء تحليل الـ”DNA” إلا أن الدعوى رفضت لعدم تقديم المطربة طلب بالتسوية وديًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها، فاستأنفت على الحكم عن طريق المستشار عاصم قنديل، وقبل الاستئناف على قرار محكمة أول درجة، وتم تحديد جلسة 4 يناير لنظر أولى جلسات القضية، ثم أجلت إلى أول مارس لاتخاذ رأي النيابة النهائي، وفى يوم 29 مارس صدر الحكم برفضها لتستأنف الحكم من جديد وتحيلها المحكمة للتحقيق، وتعد هذة هى الفرصة الأخيرة للفنانة لإثبات نسب نجلها لرجل الأعمال.

الجدير بالذكر أن الفنانة قد أجرت هي والطفل تحليل “الدي إن أيه” بأحد المعامل الطبية وتم تسليم تقرير نتائج سحب العينة الى السفارة المصرية بلبنان بعد التصديق عليه من الخارجية للبنانية، التى سلمتها بدورها إلى محكمة الأسرة لمضاهاتها بتحليل “DNA” جمال مروان، إلا أن مروان رفض إجراء التحليل بحجة أنه لم يتزوجها.