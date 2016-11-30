مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي

فازت مصر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي، الذي يضم كافة البلدان العربية والأوروبية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، والذي عقدت اجتماعاته ببيروت في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عصام الصغير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن فوز مصر بهذه العضوية المهمة هو استكمال للنجاحات الدولية والاقليمية للبريد المصري، حيث نجح في إثبات تواجده الفعال الذى يستحقه بجداره بكافة المحافل الدولية; ما يجعله شريكا في رسم السياسات التي تخدم مصالحنا و الدفاع عن حقوقنا بكافة المجالات.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، فاز البريد المصري بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بجانب منصب نائب الرئيس فضلا عن عضوية مجلس الاستثمار البريدي للإتحاد البريدي العالمي في دورة انعقاده الجديدة (2017 – 2020) يأتي هذا إلى جانب ترأس مصر لأعمال اللجنة العربية الدائمة للبريد والتي نظمت فعالياتها بشرم الشيخ في أغسطس الماضي.