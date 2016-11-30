انتشال الصندوقين الأسودين لطائرة كولومبيا المنكوبة

أعلن مسؤولو الطيران في كولومبيا، أنه تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت مؤخرًا قرب مدينة «ميديلين»، وكانت تحمل على متنها 72 شخصا، بالإضافة إلى 9 من أفراد طاقمها.

وذكرت شبكة «يورونيوز» الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن هيئة الطيران المدني الكولومبية قد أعلنت في وقت سابق العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، كما أوضحت أنهما في حالة جيدة، وهو ما سيسهل تحديد أسباب سقوط الطائرة وتحطمها.

يشار إلى أن 6 أشخاص فقط هم من نجوا من هذا الحادث، في حين لقي 75 آخرون مصرعهم، بينهم أعضاء بفريق «شابكوينسي» البرازيلي لكرة القدم.

وتعد هذه الحادثة هي أسوأ كارثة جوية في كولومبيا منذ عقدين من الزمان.