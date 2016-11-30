أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

انتشال الصندوقين الأسودين لطائرة كولومبيا المنكوبة

Google+ Print
انتشال الصندوقين الأسودين لطائرة كولومبيا المنكوبة انتشال الصندوقين الأسودين لطائرة كولومبيا المنكوبة

الطائرة المنكوبة

أعلن مسؤولو الطيران في كولومبيا، أنه تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت مؤخرًا قرب مدينة «ميديلين»، وكانت تحمل على متنها 72 شخصا، بالإضافة إلى 9 من أفراد طاقمها.

وذكرت «يورونيوز» الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن هيئة الطيران المدني الكولومبية قد أعلنت في وقت سابق العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، كما أوضحت أنهما في حالة جيدة، وهو ما سيسهل تحديد أسباب سقوط الطائرة وتحطمها.

يشار إلى أن 6 أشخاص فقط هم من نجوا من هذا الحادث، في حين لقي 75 آخرون مصرعهم، بينهم أعضاء بفريق «شابكوينسي» البرازيلي لكرة القدم.

وتعد هذه الحادثة هي أسوأ كارثة جوية في كولومبيا منذ عقدين من الزمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل