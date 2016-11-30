نائب وزير التعليم يلتقى سفير النمسا لبحث تطوير التعليم الفني

التقى الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع جورج ستلفريد سفير دولة النمسا بالقاهرة، ومانفريد براندنر رئيس الشركة النمساوية”bit media e-Solution GMBH”، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني.

وأشار الدكتور الجيوشي، في بداية اللقاء الي علاقات الصداقة التى تربط بين البلدين،وعن تطلعها لتحقيق التعاون مع الجانب النمساوى، ولاسيما فى مجال التعليم الفنى، للاستفادة من خبرة النمسا فى مجال التعليم.

وأكد الجيوشى، أن خطة الوزارة تعمل على الأهتمام بتطوير التعليم الفنى للوصول بالطلاب إلى اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، وذلك من خلال التطوير المستمر للمناهج، والتدريب المهنى، والاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، موضحا أن المشروع المقترح مع الجانب النمساوى من الممكن أن يكون أساسا لآلية تدريبTOT، وذلك للعمل على استمرارية، واستدامة المشروع.

وأعرب السفير النمساوى، عن اهتمام بلده بدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، مشيدا بمحورية دور مصر في الشرق الأوسط.

وفى نفس السياق، أكد مانفريد براندنر رئيس الشركة النمساوية أن الشركة متخصصة في التعليم الإلكترونى، ولها باع طويل من العمل في كثير من البلدان، وتسعى إلى التعاون مع مصر في مجال التعليم الفني.

أ ش أ