ارتفاع ودائع القطاع المصرفي بنسبة 20% بنهاية اغسطس

ارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بنسبة 20% على أساس سنوي، بنهاية أغسطس 2016.

وقال البنك المركزي، التقرير الشهري الصادر، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الودائع بلغ 2.172 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل ودائع بقيمة 1.809 تريليون جنيه في الشهر المماثل من العام الماضي.

وبلغت الودائع الحكومية، نحو 369.9 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع غير الحكومية حوالي 1.80 تريليون جنيه بنهاية أغسطس من العام الجاري، وفقاً للتقرير.

وأوضح التقرير، أن إجمالي أرصدة القروض وصل إلى 951.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 732.6 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 29.8%.

وأوضح البيان أن الحكومة استحوذت على 181.9 مليار جنيه من القروض الممنوحة، فيما استحوذ القطاع الخاص على 769.36 مليار جنيه.

يُذكر أن الودائع البنكية ارتفعت بنسبة 20%، فيما ارتفعت القروض بنسبة 30% بنهاية يونيو 2016.