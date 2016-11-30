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الفالح: إيران يمكنها تثبيت إنتاج النفط في إطار اتفاق «أوبك»

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الفالح: إيران يمكنها تثبيت إنتاج النفط في إطار اتفاق «أوبك» الفالح: إيران يمكنها تثبيت إنتاج النفط في إطار اتفاق «أوبك»

خالد الفالح وزير الطاقة السعودي

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تقترب من التوصل لاتفاق على كبح إنتاج النفط، مضيفة أن من المقبول لإيران أن تثبت إنتاجها عند مستويات ما قبل العقوبات.

وتعتبر هذه التصريحات بمثابة تنازل من الرياض التي أصرت في الأسابيع الأخيرة على مشاركة إيران بشكل كامل في تخفيضات الإنتاج.

وذكر الفالح أن أوبك تركز على تقليص الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا.

وأضاف أنه حتى إذا فشلت أوبك في التوصل لاتفاق فإن السوق ستتعافى ببطء مع تحرك العوامل الأساسية في الاتجاه الصحيح.

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