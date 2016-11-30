عرض مسرحية «بس انت مش شامم» يوميًا على مسرح ميامى

يبدأ مسرح الشباب، التابع للبيت الفني للمسرح، في تقديم العرض المسرحي “بس انت مش شامم”، بطولة فتحي عبد الوهاب، وذلك من الخميس المقبل على مسرح ميامي بوسط القاهرة.

ومن المقرر أن يفتتح العرض غدًا بعرض خاص لمسؤولي البيت الفني للمسرح والنقاد والصحفيين، حيث تدور أحداث المسرحية حول التغيرات الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصري خلال العشرين سنة الأخيرة.

مسرحية”بس انت مش شامم”، بطولة فتحى عبد الوهاب، محمد عادل، حنان عادل، رباب طارق، أحمد عثمان، اياد أمين، إخراج عبير لطفي.

يذكر أن، آخر عمل قدمه فتحي عبدالوهاب لمسرح الدولة، كان عرض “هاملت” على المسرح القومي عام 2003.