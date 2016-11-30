«أدنوك» تطلق مبادرة تقديرية لموظفيها الذين يؤدون الخدمة الوطنية

أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مبادرة تقديرية لموظفيها الذين يؤدون الخدمة الوطنية، حيث تم الاحتفاظ بمكاتبهم على حالها مع وضع وشاح يحمل شعار الخدمة الوطنية وأيضاً علم الدولة على مكتب كل موظف يقوم بأداء هذا الواجب الوطني.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "نحن نفتخر ونعتز بجميع موظفينا الذين يقومون بالواجب في أداء الخدمة الوطنية، ونحن نشجعهم دوماً على الانخراط لأداء هذا الواجب واكتساب شرف المساهمة في صون الأمن والأمان والاستقرار. ومن واجبنا الوطني والأخلاقي أن نتذكر دوماً قواتنا المسلحة الباسلة وأبنائنا الذين يقومون بأداء الخدمة الوطنية لأن جهودهم وشجاعتهم هي التي تشكل سياجاً حصيناً يحمي الوطن، ويتيح لأهلهم وأخوتهم وأبنائهم وبناتهم أن يعيشوا ويعملوا في أمن وأمان واطمئنان. وأقل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا في الخدمة الوطنية هو مبادرة رمزية نقول لهم من خلالها: أنتم معنا ونحن معكم وبانتظاركم لنتابع سوياً خدمة الوطن والقيادة من خلال أعمالنا اليومية. وتشكل هذه المبادرة رابطاً وجدانياً يسهم في توحيد الأفكار والعقول والقلوب بين جميع أفراد أسرة أدنوك من خلال تذكر المثل العليا والتمسك بالثوابت الوطنية والالتزام بروح الفريق الواحد وتقديم كل ما بوسعنا".

وأصدرت إدارة أدنوك تعميماً لجميع شركات المجموعة بالمحافظة على مكاتب كل من غادر لأداء الخدمة الوطنية، وتزيينها بوشاح يحمل شعار الخدمة الوطنية وبعلم الدولة.

وساهمت هذه المبادرة في تحفيز العديد من الموظفين القائمين على رأس عملهم لكتابة رسائل وملاحظات وحفظها على مكاتب زملائهم الملتحقين بالخدمة الوطنية لتكون مفاجأة سارة عند عودتهم ولتؤكد لهم أن مكانهم ومكانتهم في الحفظ والصون.