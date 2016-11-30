وزير النقل بكوريا الجنوبية يصل على رأس وفد للقاء السيسي

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، هوان كانغ، وزير الأرض والبنية التحتية والنقل فى كوريا الجنوبية، قادمًا على رأس وفد من دبي فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسئولين، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وكوريا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار وصل الرفد علب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي برئاسة ” كانغ ” ، وتم انهاء اجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار.

يلتقى وزير النقل الكوري خلال زيارته والوفد المرافق له مع الرئيس السيسي، ومن المقرر أن يتم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب دعم علاقات التعاون بين مصر وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وبحث المناخ المالي والاستثماري في مصر، وبحث فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة وقناة السويس.