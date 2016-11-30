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وفد كبير من رئاسة الجمهورية يغادر إلى أبوظبي

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وفد كبير من رئاسة الجمهورية يغادر إلى أبوظبي وفد كبير من رئاسة الجمهورية يغادر إلى أبوظبي

ارشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، وفد كبير من رئاسة الجمهورية متوجها إلى أبوظبي، فى زيارة تستغرق عدة أيام ، قد تمون للإعداد لزيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح للإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه تم إنهاء إجراءات سفر الوفد على الطائرة المصرية المتجهة إلى أبوظبي بصالة كبار الزوار، وأضافت المصادر أن الوفد يضم ١٢ من مسئولي الرئاسة، ويلتقي الوفد خلال زيارته مع كبار المسئولين والشخصيات، ورجحت المصادر أن سبب السفر الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي للإمارات، والتي لم يتم الإعلان عنها حتي الآن.

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