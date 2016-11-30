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الإحصاء: 7% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال أكتوبر

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الإحصاء: 7% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال أكتوبر الإحصاء: 7% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال أكتوبر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد السائحين الوافدين من دول العالم كافة ارتفع بنسبة 7% خلال شهر أكتوبر 2016 على أساس شهري.

وأضاف الجهاز، في بيان ، اليوم الأربعاء، إن عدد السائحين الوافدين بلغ 506.2 ألف سائح خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 473 ألف سائح لشهر سبتمبر السابق له، ومقابل 909.4 ألف سائح خلال شهر أكتوبر 2015.

وأعلن الإحصاء، أن منطقة أوروبا الغربية سجلت أكثر المناطق إيفاداً للسائحين خلال شهر أكتوبر  2016 بنسبة 36.0%، وكانت المانيا أكثر الدول إيفادًا بنسبــة 38.8%، واحتلت المرتبة الثانية منطقة الشرق الأوسط بنسبة 25.1%، فيما كانت ليبيا أكثر الدول إيفادًا بنسبة 28.9%.

وأشار الجهاز إلى أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية بلغ 153.6 ألف سائح خلال شهر أكتوبر 2016 مقارنة بعدد 192.6 ألف سائح لشهر سبتمبر السابق له، ومقابل 144.6 ألف سائح خلال شهر أكتوبر عام 2015 بنسبة زيادة 6.2 %.

وتراجعت معدلات الاشغال السياحي في ، بعد أن سقطت طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2015، ولقي جميع من كانوا في الطائرة الروسية – من طراز إيرباص إيه 321 وعددهم 224 شخصاً – حتفهم ومعظمهم روس، وعلقت بعض الدول ومنها روسيا وبريطانيا رحلاتها لمصر  .

ودعا المجلس العالمي للسفر والسياحة ومنظمة السياحة العالمية حكومة المملكة المتحدة إلى رفع الحظر المفروض حالياً على تسيير شركات الطيران التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها لرحلات جوية إلى شرم الشيخ.

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