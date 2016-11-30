ضبط عامل وعاطل أثناء سرقتهما 5 قطع من قضبان السكة الحديد بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط عاطل وعامل أثناء سرقتهما 5 قطع من قضبان السكة الحديد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من الر ائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بضبط كل من "م . م" 29 عاما، بدون عمل، مقيم قرية أم خنان، و"ر. م" 38 عاما، عامل مزلقان السكة الحديد ببنها، والمعين لحراسة مزلقان كفر الشيخ إبراهيم، ومقيم عرب الرمل، أثناء سرقتهما "5" قطع من قضبان السكة الحديد طول القطعة 5 أمتار تقريبا، وتحميلها على السيارة رقم "31796 نقل منوفية" قيادة الأول.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بصحة الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، فتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 28273 جنح مركز قويسنا لسنة 2016 م، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.