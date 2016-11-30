«طرق دبي» تعلن مواعيد خدماتها خلال عطلة «الشهيد والوطني»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 45، والتي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وأوضحت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، أنه سيتم تعطيل مراكز إسعاد المتعاملين خلال عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني ليوم الخميس المقبل الموافق 1 ديسمبر على أن يستأنف الدوام الرسمي فيها يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر، أما فيما يتعلق بمواقف المركبات الخاضعة للتعرفة فستكون جميعها في إمارة دبي مجانية باستثناء مواقف سوق السمك والمتعددة الطوابق ليوم الخميس 1 ديسمبر على أن يستأنف تفعيل التعرفة يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر.

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> وأشارت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي إلى ساعات عمل مترو دبي خلال العطلة كالتالي: ستعمل محطات الخط الأحمر بتاريخ 1 ديسمبر من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 من صباح اليوم التالي، وسيعمل الخط يوم الجمعة 2 ديسمبر من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

وستعمل محطات الخط الأخضر خلال العطلة 1 ديسمبر من 5:50 صباحاً وحتى 1:00 من صباح اليوم التالي منتصف الليل، وسيعمل الخط يوم الجمعة 2 ديسمبر من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

وأوضحت المري أن ترام دبي سيعمل خلال عطلة (الشهيد والوطني) 1 ديسمبر من الساعة 6:30 صباحاً، وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، ويوم الجمعة 2 ديسمبر من الساعة 9 صباحاُ وحتى الواحدة صباح اليوم التالي.

أما فيما يتعلق بمواعيد عمل الحافلات العامة (باص دبي) ستكون خلال العطلة كما يلي: أولا محطات الحافلات العامة، ومنها المحطات الرئيسة مثل سوق الذهب، حيث ستعمل الحافلات من الساعة 4:25 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، ومحطة الغيبية من الساعة 4:30 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، أما المحطات الفرعية مثل السطوة، ستعمل الحافلات فيها من الساعة 4:57 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، باستثناء خط C01 الذي سيعمل على مدار الساعة، ومحطة القصيص من الساعة 4:40 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، فيما ستعمل الحافلات في محطة القوز الصناعية من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، أما محطة جبل علي، فستعمل من الساعة 5:00 صباحا وحتى الساعة 11:30 مساءً.

> أما محطات الحافلات المغذية للمترو (الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، برج خليفة، اتصالات، أبو هيل) فستقدم خدماتها من الساعة 5:00 صباحا وحتى 12:20 بعد منتصف الليل، علماً بأن جميع خطوط الحافلات المغذية للمترو ستتواكب مع مواعيد عمل رحلات المترو.

أما مواعيد عمل حافلات عبر المدن فستكون كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة مثل الغبيبة خدماتها على مدار الساعة إلى محطة الشارقة (جبيل)، ومن الساعة 5 صباحاً وحتى 11:40 مساءً إلى أبوظبي، فيما تقدم المحطات الفرعية خدماتها مثل: محطة حافلات ميدان الاتحاد من الساعة 4:30 صباحا وحتى 1:25 من صباح اليوم التالي، السبخة من الساعة 6:15 صباحاً وحتى 1:30 من صباح اليوم التالي، ومحطة ديرة سيتي سنتر من الساعة 5:35 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، ومحطة الكرامة من الساعة 6:10 صباحاً وحتى 10:15 مساءً ومحطة النادي الأهلي من الساعة 6:05 صباحا وحتى 10:25 مساء.

فيما ستكون مواعيد عمل المحطات الخارجية كخط الشارقة (التعاون) من الساعة 5:30 صباحا وحتى الساعة 10:00 مساء، وخط عجمان من الساعة 4:30 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، وخط الفجيرة من الساعة 5:50 صباحاً وحتى 9:00 مساءً، أما خط حتا فسيعمل من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

وأشارت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي إلى مواعيد عمل وسائل النقل البحري وهي كما يلي: الباص المائي في محطة المارينا ( مارينا مول، مارينا ووكن مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 منتصف الليل، أما ساعات عمل التاكسي المائي فستكون من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً، فيما سيعمل فيري دبي في محطة الغبيبة بمعدل 5 رحلات باتجاه دبي مارينا مول وهي كالتالي: الساعة 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً، 3:00 بعد الظهر، 5:00 مساء و 6:30 مساءً.

أما في محطة المارينا سيعمل الفيري بمعدل 5 رحلات باتجاه محطة الغبيبة: الساعة 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً، 3:00 بعد الظهر، 5:00 مساء و6:30 مساءً. وستعمل محطات قناة دبي المائية كالتالي: من محطة الجدّاف إلى محطة قناة دبي المائية بمعدل 3 رحلات هي 10:00 صباحا، 12:00 منتصف النهار و5:30 مساء. ومن محطة قناة دبي المائية إلى محطة الجدّاف بمعدل 3 رحلات هي 12:05 ظهرا، 2:05 ظهرا و7:35 مساء.

فيما ستعمل العبرات الكهربائية خلال عطلة (الشهيد والوطني) في القرية العالمية من الساعة 4 عصراً وحتى 12:00 منتصف الليل، وفي برج خليفة ستعمل من الساعة 6 مساءً وحتى 11:00 مساءً، وفي محطة الممزر ستعمل العبرة الكهربائية من الساعة 2:00 ظهرا وحتى 12:00 منتصف الليل، وستعمل عبرات الخور كالتالي: (محطات الغبيبة، بني ياس، سوق دبي القديم) من 10:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل. وستعمل العبرات المكيّفة كالتالي: (الجدّاف دبي فيستفال سيتي) من 7:00 صباحا وحتى 12:00 منتصف الليل.

وأوضحت موزة المري: أنه سيتم تعطيل مراكز فحص وتسجيل المركبات خلال عطلة (الوطني والشهيد) يوم الخميس وسيستأنف العمل بها يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2016.