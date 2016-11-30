الملك يؤسس مجمعاً عالمياً للخدمات البحرية في رأس الخير

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمس، حجر الأساس لإقامة مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة، وهو مشروع مشترك بين كل من أرامكو السعودية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)، وشركة "لامبريل"، وشركة "هيونداي للصناعات الثقيلة" الكورية.

يلبي احتياجات بناء الحفارات والمنصات البحرية وسفن الدعم وناقلات النفط العملاقة

ويُعد مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية في رأس الخير، أكبر مجمع للصناعات البحرية في المملكة والمنطقة، خصوصًا من حيث القدرة الإنتاجية، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتوطين صناعات جديدة في المملكة. وعند الانتهاء من بناء المجمع سيكون قادرًا على تلبية احتياجات بناء الحفارات البحرية للنفط والغاز، والمنصات البحرية وسفن الدعم البحري، وناقلات النفط الخام العملاقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المعدات البحرية والسفن التجارية، بالإضافة لإمكانية توفير أعمال الصيانة والترميم لجميع هذه المنتجات. كما يتوافق المشروع مع جميع المتطلبات البيئية السعودية.

وتعتزم أرامكو السعودية مع شركائها في هذا المشروع بناء حوض لتصنيع وإصلاح السفن ومنصات الحفر البحرية في رأس الخير. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنتاج الرئيسة في المشروع المشترك، الذي تسهم فيه أرامكو السعودية بالحصة الأكبر، في بداية عام 2019م، على أن تكتمل القدرة الإنتاجية للمجمع في عام 2021م.

وينتظر أن يسهم المجمع بنحو 64 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافة إلى الحد من واردات المعدات والخدمات البحرية بقيمة تصل إلى 45 مليار ريال، وتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد على 80 ألف وظيفة بحلول 2030م.

الفالح: ما نحتفي به اليوم تجسيدٌ للسعي الحثيث والمدروس نحو تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني

وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "إن ما نحتفي به اليوم هو تجسيدٌ للسعي الحثيث والمدروس نحو تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، عن طريق استثمار جميع الموارد المُتاحة في البلاد، وفتح الأبواب للصناعات الاستراتيجية لتعمل وتزدهر.

وأضاف معاليه "لقد سعت حكومة المملكة، لدعم وتطوير قطاع التعدين وفق معطيات تنافسية جديدة ومُتميزة، وباستثمارات ضخمة تجاوزت 130 مليار ريـال، كُرِّست لتأسيس البنيةِ التحتيةِ من قطارات، وموانئ، ومحطات للكهرباء والمياه، وإمداداتٍ من الغاز، والكبريت، ومصانع للفوسفات والألومنيوم مرتبطة بالمناجم التي أسستها شركة معادن."

واستطرد معاليه قائلاً: "إن ما تحقق في رأس الخير، يُعدُّ مثالاً لما تستطيع الدولة، أعزها الله، أن تُنجزه؛ من تشييد وتشغيل منظوماتٍ متكاملة من البنية الأساسية والصناعية، في طول البلاد وعرضها، بتضافر جهود جميع الأجهزة الحكومية، لتُقدِّم رسالةً واضحةً إلى العالم أجمع، تثبت أنه متى ما وجدت العزيمة فإننا قادرون، بتوفيق الله، على إنجاز ما يَعُدُّهُ الآخرون مستحيلاً".

وأشار الفالح في كلمته إلى أن هذا الإنجاز إنما هو تجسيدٌ لتوجيهات الحكمة الرشيدة، التي بموجبها استهدفت رؤية المملكة 2030 أن يصبح قطاع التعدين أحد ركائز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى قطاعي البترول والبتروكيميائيات، وأن يُسهمَ في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 240 مليار ريال.

من جانبه قال رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، في تصريح صحفي له بهذه المناسبة: "مدينة رأس الخير باحتضانها قطاعات واعدة وصناعات عملاقة ستصبح بالفعل قلعة صناعية جديدة من قلاع الوطن. وأرامكو السعودية تقود تحالفاً لإقامة مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية، الذي يُعدّ الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية، حيث سيتم توجيه نسبة لا تقل عن 30% من انتاجه للصادرات. ومن خلال المشروع، أبرمت أرامكو السعودية مع الشركاء عددًا من الاتفاقيات أبرزها اتفاق مبدئي لتصنيع أول منصة حفر بحرية بأيد سعودية وجودة عالمية منافسة بحلول عام 2019م، وأول ناقلة بحرية عملاقة للبترول تنطلق إلى أرجاء العالم بحلول عام 2021م."

وأضاف المهندس أمين الناصر أنه وضمن رؤية المملكة 2030، سيساهم هذا المشروع الطموح في تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي، والتوطين في قطاع الطاقة، حيث تعمل أرامكو السعودية بدأب لمضاعفة مستوى المحتوى المحلي في السلع والخدمات المصنعة في المملكة، لتصل إلى 70% بحلول العام 2021م.