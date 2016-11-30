صور جديدة: أجمل نجمات هوليوود من دون مكياج

هل رأيت صورة نجمتك المفضلة من دون مكياج؟ بالتأكيد نعم! فقد أصبحت نجمات وشهيرات العالم يتنافسن في عرض صورهن من دون مكياج على "انستغرام"؛ وذلك لإبراز بشرتهن الطبيعية الخالية من المكياج.

وقد أثار هذا الأمر دهشة كبيرة للكثير منا؛ لأنّ بعض النجمات ظهرن أسوأ بكثير من دون مكياج، بينما ظهرت نجمات أخريات أكثر جمالاً ببشرتهن الطبيعية. ولعلّ هذا هو السر وراء اتجاه الكثيرات للظهور بشكل طبيعي وبشرة خالية من دون مكياج.

تعرفي مع "سيِّدتي نت" إلى أجمل شهيرات هوليوود ببشرتهن الطبيعية:



1.Gwyneth Paltrow: ظهرت Gwyneth Paltrow لأول مرة من دون مكياج في عيد ميلاها الـ44، مما أثار دهشة الجميع من جمالها الطبيعي، إذ أثارت بشرتها الطبيعية الخالية من العيوب إعجاب الملايين؛ لأن بشرتها شابة وشديدة الصفاء، وكأنّها في العشرينات من العمر.

2.Halle Berry: ظهرت النجمة Halle Berry مؤخراً من دون مكياج، فبدت متألقة ومذهلة بإطلالتها الطبيعية التي زادت من ثقتها بنفسها، وجعلتها تظهر كثيراً من دون مكياج بعد ذلك.

3.Beyonce: هي من أكثر النجمات اللواتي يفضّلن الظهور بشكل طبيعي خالٍ من المكياج. وعلى الرغم من أنها تظهر أحياناً بمكياج قويّ وعيون مليئة بمساحيق التجميل، فهي تظهر في أوقات أخرى ببشرة طبيعية صافية وإطلالة مميزة من غيرها من النجوم.

4.Kim Kardashian: ظهرت في أسبوع الموضة في باريس ببشرة طبيعية صافية وخالية من المكياج، مما زاد من ثقتها بنفسها وأبرز مدى جمالها الطبيعي.

5.Drew Barrymore : قررت النجمة Drew Barrymore التخلي عن الكحل إلى الأبد، والبقاء ببشرة مشرقة ومتألقة خالية من المكياج.

6.Kylie Jenner: على الرغم من هوس Kylie Jenner بالمكياج، فإنها بدأت تظهر في الآونة الأخيرة ببشرة خالية من المكياج، بعد أن وجدت أنها أكثر تألقاً من دون مساحيق تجميل.