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سياسة "تدوير المدربين" بالزمالك عرض مستمر.. حلمى يعود بعد 125 يوما

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سياسة "تدوير المدربين" بالزمالك عرض مستمر.. حلمى يعود بعد 125 يوما سياسة "تدوير المدربين" بالزمالك عرض مستمر.. حلمى يعود بعد 125 يوما

>كتب عمرو جاب الله

عاد محمد حلمى، المدير الفنى للزمالك، لقيادة الفريق بعد 125 يوماً من الرحيل عن قلعة ميت عقبة، حيث كان حلمى قد رحل فى 28 يوليو الماضى عقب الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقى فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا فى البطولة، التى خسرها الفريق الأبيض لقبها أمام الفريق الجنوب إفريقى.

 

عودة محمد حلمى بمثابة تدوير للمدربين، حيث يتولى المهمة للمرة الثانية فى عهد مجلس مرتضى منصور وسبقه من قبل فى هذا الأمر أحمد حسام ميدو المدير الفنى الحالى لوادى دجلة.

 

قاد ميدو الزمالك فى ولايتين فى عهد منصور الأولى كانت قبل انتخاب المستشار رئيسًا للقلعة البيضاء، واستمر بعدها فى عهده لمدة 4 أشهر حتى تمت إقالته فى 30 يوليو 2014، أما الفترة الثانية فكانت عقب رحيل البرازيلى باكيتا، ولكنه رحل بعد 37 يومًا من تولى المهمة الفنية للقلعة البيضاء.


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