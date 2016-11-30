طالب 15 عاما يصدم 3 طالبات ثانوى أثناء الاستعراض بسيارته فى السويس

السويس- سيد نون

صدم طالب ثلاث طالبات بسيارته أمام مدرسة السويس الثانوية الصناعية للبنات بحى السويس أثناء استعراضه القيادة بطريقة سريعة "أمريكانى" ومغازلة الطالبات، تم نقل الطالبات إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس لإصابتهن بكسور مختلفة.

وضبطت مديرية المدرسة الثانوية والطالبات والمدرسات، الطالب قبل محاولته الهرب من السيارة، حيث تم تسليمه للشرطة، وفور ضبط شرطة النجدة بالسويس الطالب "وائل.أ" 15 عاما، تم تحرير محضر بقسم الشرطة، كما تم تحرير تقارير طبية للطالبات المصابات.

وقالت فتحية أحمد، مديرة مدرسة السويس الثانوية، إننا فوجئنا بطالب 15 عاما يقود سيارة حمراء يقوم بحركات "أمريكانى" بسيارته أمام المدرسة، وصدم ثلاث طالبات وذهبنا سريعا وأمسكنا به وأنزلناه من السيارة حتى جاءت الشرطة.

وأضافت فتحية أحمد، أن الطالبات تم نقلهن إلى مستشفى خاص فى بداية الحادث، ثم تم نقلهن إلى مستشفى التأمين الصحى، وبينهن طالبات مصابات بكسور.

وأكدت مديرة المدرسة، أن مدير التعليم بالمحافظة عبدالحافظ وحيد ومدير التعليم الفنى سارعا بالحضور للاطمئنان على الطالبات بالمدرسة فى المستشفى.

وتابعت مديرة المدرسة: "إننا نعانى من هؤلاء الأشخاص الذين يقفون أمام المدرسة ويتعرضون للطالبات" مطالبة بتوفير حماية أمنية للمدرسة أو حتى دورية أمنية أمام المدرسة".