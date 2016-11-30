تحويلات مرورية بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى بسبب التطوير لمدة شهرين

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، عن إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع القيام بأعمال تطوير ورصف طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى، وذلك فى الاتجاه من القاهرة إلى بورسعيد، والتى تنفذها شركة حسن علام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة شهرين وسط انتشار للخدمات المرورية.

وتكون تلك الأعمال عبارة عن رفع منسوب سطح الطريق وتغيير طبقة الأساس وإعادة الرصف للطريق بدءا من الكيلو 175 حتى الكيلو 181 بنهاية الطريق حتى مدخل مدينة بورسعيد، وتم إجراء تحويلات مرورية للقادم من القاهرة وصولا إلى بورسعيد بمحيط الأعمال على أن تسلك السيارات للقادم من القاهرة فى الاتجاه الآخر "الاتجاه العكسى" ثم العودة مرة أخرى للطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال ثم استكمال الرحلة وتم عمل التحويلة لاستيعاب الأحجام المرورية.

وعينت إدارة المرور خدمات مرورية وعلامات إرشادية بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور علما بأن الطريق يبلغ 4 حارات مرورية، وتم تخصيص حارتين فى الاتجاه بطول التحويلة لحركة السيارات، كما ستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.