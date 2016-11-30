تأجيل دعوى إثبات نسب نجل المطربة قمر لـ 26مارس المقبل

كتبت نورهان حسن

قررت الدائرة 114 بمحكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل دعوى إثبات النسب المقامة من المطربة اللبنانية قمر ضد رجل الأعمال جمال مروان، والتى تطالبه فيها بالاعتراف بأبوته لطفلها "جيمى" إلى جلسة 26 مارس المقبل للمرافعة.

كان المستشار عاصم قنديل محامى المطربة اللبنانية قمر، قد حضر اليوم الجلسة بشخصه اليوم الأربعاء، حيث أعلن فيه تنحيه عن الوكالة فى دعوى إثبات النسب المقامة من المطربة اللبنانية قمر ضد رجل الأعمال جمال مروان، والتى تطالبه فيها بالاعتراف بأبوته لطفلها "جيمى"، حيث طلب من المحكمة أجل لاتخاذ الإجراءات القانونية لإبلاغ قمر الطحش بتنحيه عن الوكالة.

وذكر "قنديل" عن سبب تنحيه عن الدعوة إلى وجود مانع أدبى متحفظا عن ذكره، موضحا للمحكمة ان المدعية مقيمة خارج مصر، راجيا تحديد أجل مناسب وفقا لنص المادة ١٧ مرافعات والتى حددت ميعاد الإعلان لمن لهم موطن فى الخارج لمدة 60 يوم.