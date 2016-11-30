أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل دعوى إثبات نسب نجل المطربة قمر لـ 26مارس المقبل

Google+ Print
تأجيل دعوى إثبات نسب نجل المطربة قمر لـ 26مارس المقبل تأجيل دعوى إثبات نسب نجل المطربة قمر لـ 26مارس المقبل

>كتبت نورهان حسن

قررت الدائرة 114 بمحكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل دعوى إثبات النسب المقامة من المطربة اللبنانية قمر ضد رجل الأعمال جمال مروان، والتى تطالبه فيها بالاعتراف بأبوته لطفلها "جيمى" إلى جلسة 26 مارس المقبل للمرافعة.

كان المستشار عاصم قنديل محامى المطربة اللبنانية قمر، قد حضر اليوم الجلسة بشخصه اليوم الأربعاء، حيث أعلن فيه تنحيه عن الوكالة فى دعوى إثبات النسب المقامة من المطربة اللبنانية قمر ضد رجل الأعمال جمال مروان، والتى تطالبه فيها بالاعتراف بأبوته لطفلها "جيمى"، حيث طلب من المحكمة أجل لاتخاذ الإجراءات القانونية لإبلاغ قمر الطحش بتنحيه عن الوكالة.

وذكر "قنديل" عن سبب تنحيه عن الدعوة إلى وجود مانع أدبى متحفظا عن ذكره، موضحا للمحكمة ان المدعية مقيمة خارج ، راجيا تحديد أجل مناسب وفقا لنص المادة ١٧ مرافعات والتى حددت ميعاد الإعلان لمن لهم موطن فى الخارج لمدة 60 يوم.

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"