«الطيران»: تفتيش «الإيكاو» يشيد بإجراءات سلطة الطيران المدني ومطار القاهرة

أشاد وفد المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” بكل أنشطة الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، كما أشاد بالجهود التي تقوم بها سلطة الطيران المدني من اجل تطوير المنظومة الجوية ، وقام الوفد بتوجيه الشكر في ختام جولاته التفتيشية والتي استمرت ١٠ ايام ، شملت كل الشركات والادارات ومطار القاهرة والتي تقوم السلطة بالتفتيش عليها، صرحت بذلك مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني.

وقالت المصادر حصلت سلطة الطيران المدني برئاسة المهندس هاني العدوي، علي درجات تخطت المتوسط العالمي بما يفوق 85% وهذا انجاز كبير، خاصة أن التفتيش الماضي والذي اجري منذ عامين حصلت فيه علي 54.5% ، والمتوسط العالمي يبلغ 64% ، وحاز إعجاب أعضاء لجنة التفتيش بالايكاو والتي تضم 9 أفراد.

وأشارت المصادر إلى أن التفتيش شمل 8 عناصر للتقييم ، وهي العمليات الجوية وكانت نتائجها ضعيفة ، وقد إجتازنا الضعف وحصلنا علي 77.8% ، في حين أن المتوسط العالمي فيها بلغ 67% ، وصلاحية الطائرات حصلنا فيها علي 98.7% والمتوسط العالمي 75.2% ، والأجازات والرخص والأهليات والمراقبة والضيافة تم الحصول علي 83.2% ، والمطارات 85.7% بزيادة 30% عن المتوسط العالمي ، أما الملاحق فوصلت النسبة الي 77.7% ، والهيكل التنظيمي للسلطة وعلاقة الإدارات ببعضها البعض والتفتيشات الدورية ، والتي تتم بصفة دورية وصلت النسبة إلي 84.6% ، والملاحة الجوية حصلت علي 83.2% ، خاصة بعد تطورها وحصول المراقبين الجويين علي رخص ولغاتهم الانجليزية علي اعلي مستوي ، إضافة إلي الكشف الطبي الذي يوقع عليهم والدورات التأهيلية المقررة لهم ، والتي تتم في مواعيدها المقرة والإدارة المركزية لتحقيق الحوادث ، وشركات الطيران الوطنية والخاصة .

وأضافت المصادر أنه تم تفقد إجراءات التأمين الخاصة بالركاب بمطار القاهرة الدولي، منذ دخولهم صالات السفر وحتى صعودهم إلى الطائرات ، ومتابعة إجراءات شحن الطرود منذ دخولها قرية البضائع وحتى شحنها على الطائرات ، ومراجعة الإجراءات الأمنية وأجهزة الأشعة والمعدات ، والتى تستخدم فى عمليات التأمين وقد حازت جميعها علي الإشادة .