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الصيد يدرس زيادة قيمة العضويات الجديدة

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الصيد يدرس زيادة قيمة العضويات الجديدة الصيد يدرس زيادة قيمة العضويات الجديدة

>كتبت ــ ياسمين يحيى

يدرس مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة عمرو السعيد زيادة قيمة العضويات الجديدة بالنادى، وتم مناقشة الفكرة خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مساء أمس بمقر النادى بالدقى. 

 

أكد محمد العقدة عضو مجلس إدارة النادى، أن قيمة العضوية الحالية 250 ألف جنيه، لا تتماشى مع حجم الأصول التى يملكها الصيد، من أربعة أفرع، بجانب الاستراحات من صيد طيور وأسماك، مما جعل النادى يتربع على قمة وعرش الأندية الاجتماعية والرياضية فى .

 

أضاف عضو المجلس، أن الزيادة ستتماشى مع خطة الإدارة فى إنشاء أفرع جديدة وللحد من العضويات أيضا . 

 


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