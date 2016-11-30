الرئيس الإسرائيلى يعارض قانون منع الآذان

عارض الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، مشروع قانون منع الآذان المثير للجدل والذى يصوت عليه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى بالقراءة التمهيدية فى وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وذكر راديو “صوت إسرائيل” أن ريفلين طالب خلال اتصال هاتفى مع وزير المالية موشيه كحلون رئيس حزب “جميعنا” منح اعضاء كتلته حرية التصويت على مشروع القانون المعروف إعلاميا بـ “قانون المؤذن” والذى يحظر استخدام مكبرات الصوت فى دور العبادة خلال ساعات الليل.

وأشار الراديو إلى أن بث القناتين الثانية والعاشرة للتليفزيون الإسرائيلى توقف الليلة الماضية لعدة دقائق فى المنطقة الشمالية بعد ان اخترق قراصنة البث وأسمعوا صوت الاذان، كما بثوا صورا وشعارات معادية لاسرائيل تتعلق بموجة الحرائق الاخيرة.