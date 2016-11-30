أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المتحدث باسم الحكومة البريطانية يهنئ الشعب الإماراتى بـ"يوم الشهيد"

Google+ Print
المتحدث باسم الحكومة البريطانية يهنئ الشعب الإماراتى بـ"يوم الشهيد" المتحدث باسم الحكومة البريطانية يهنئ الشعب الإماراتى بـ"يوم الشهيد"

>كتبت مريم بدر الدين

وجه المتحدث باسم البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صامويل التهنئة للشعب الإماراتى بمناسبة يوم الشهيد الذى يوافق غدا 30 ديسمبر.

 

وكتب عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" :"أود أن أشيد بتضحيات الإماراتيين الشجعان الذين دفعوا ثمنا باهضا فى سبيل استعادة الشرعية باليمن. علينا أن لا ننسى ما قدموه #يوم_الشهيد".

 

ويوم الشهيد هو المناسبة التى يحتفل فيها الإمارات يوم 30 نوفمبر من كل عام منذ 2015 تكريما لشهدائها الذين سقطوا فى أرض اليمن، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة، وتقوم الدولة بالاحتفال بهذا اليوم بإقامة مراسم وفعاليات متنوعة يذكر فيها تضحية شهداء الإمارات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب