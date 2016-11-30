المتحدث باسم الحكومة البريطانية يهنئ الشعب الإماراتى بـ"يوم الشهيد"

كتبت مريم بدر الدين

وجه المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صامويل التهنئة للشعب الإماراتى بمناسبة يوم الشهيد الذى يوافق غدا 30 ديسمبر.

وكتب عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" :"أود أن أشيد بتضحيات الإماراتيين الشجعان الذين دفعوا ثمنا باهضا فى سبيل استعادة الشرعية باليمن. علينا أن لا ننسى ما قدموه #يوم_الشهيد".

ويوم الشهيد هو المناسبة التى يحتفل فيها الإمارات يوم 30 نوفمبر من كل عام منذ 2015 تكريما لشهدائها الذين سقطوا فى أرض اليمن، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة، وتقوم الدولة بالاحتفال بهذا اليوم بإقامة مراسم وفعاليات متنوعة يذكر فيها تضحية شهداء الإمارات.