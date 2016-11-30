تقرير دولى: إيران هربت أسلحة إلى الحوثيين سرا عبر الصومال

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أكد محققون دوليون وجود خط بحرى لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين فى اليمن عبر إرسالها أولا إلى الصومال.

وقالت منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" التى تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد فى تمويلها على الاتحاد الأوروبى بشكل أساسى، إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التى صودرت على متن سفن الداو الشراعية التقليدية خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية "اتش ام ايه اس دارون" والفرقاطة الفرنسية "اف اس بروفانس".

واستند التقرير إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين شهرى فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها السفينة الحربية الأسترالية "اتش ام ايه اس دارون" والفرقاطة الفرنسية "اف اس بروفانس"أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية..حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" اليوم / الأربعاء.

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه فى إطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة فى اليمن.

> وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفى قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.فيما ضبطت الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفى رشاش تحمل مميزات "صناعة إيرانية" و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع .

وصادرت الفرقاطة الفرنسية تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

وبحسب التقرير، فقد أكدت الإمارات أنها عثرت فى اليمن حيث تشارك فى التحالف ضد الحوثيين على صاروخ كورنيت يحمل رقما متسلسلا ينتمى إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، "مما يدعم المزاعم بأن الأسلحة أتت من إيران وأن شحنات الأسلحة على متن سفينتى الداو كانت متجهة إلى اليمن.