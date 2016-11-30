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بريطانيا تحث النظام السوري وروسيا على وقف القصف على حلب

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بريطانيا تحث النظام السوري وروسيا على وقف القصف على حلب بريطانيا تحث النظام السوري وروسيا على وقف القصف على حلب

ارشيفية

قال مندوب بريطانيا فى الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت، إن بلاده تحض النظام السوري وروسيا على وقف القصف على مدينة حلب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن رايكفورت قوله إن الأمم المتحدة لديها خطة لإغاثة السكان فى شرق حلب وإخلاء الجرحى وإن المعارضة وافقت على هذه الخطة.

من جانبه، قال السفير الفرنسى فى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، إن فرنسا وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين إزاء ما يمكن أن يكون واحدة من أكبر المجازر بحق مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.

ويعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا طارئا الأربعاء بطلب من فرنسا للتباحث فى الوضع المتدهور فى شرق حلب.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الاجتماع سيبدأ حال انتهاء جلسة المجلس المخصصة لتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، موضحة أنه خلال الاجتماع الطارئ سيستمع أعضاء مجلس الأمن ال15 إلى إحاطة بشأن الوضع فى شرق حلب من أحد مسؤولى الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة وكذلك من المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دى ميستورا الذى سيتحدث عبر الفيديو.

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