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أمطار غزيرة على القاهرة والإسكندرية صباح اليوم

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أمطار غزيرة على القاهرة والإسكندرية صباح اليوم أمطار غزيرة على القاهرة والإسكندرية صباح اليوم

شهدت بعض محافظات الجمهورية هطول أمطار صباح اليوم الاربعاء حيث تعرضت محافظتي القاهرة والجيزة الى امطارا خفيفة مستمرة منذ الساعات الاولى في الصباح الباكر تسببت في بطء ملحوظ في حركة المرور.

كما تعرضت الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء لأمطار خفيفة لم تؤثر على حركة سير المشاه والسيارات أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

واوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء, وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

وكانت هيئة الارصاد قد اعلنت انه يسود البلاد اليوم الاربعاء طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، تكون رعدية على السواحل الشمالية متوسطة الشدة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة خفيفة على شمال الصعيد وحلايب وشلاتين مع انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

  القاهرة 15 20

الإسكندرية 13 20

مطروح 07 19

بورسعيد 14 21

دمياط 14 22

بلطيم 14 22

الإسماعيلية 05 20

السويس 07 21

العريش 07 20

طابا 10 23

الطور 13 24

مرسى علم 16 29

الغردقة 14 29

شرم الشيخ 17 28

رفح 06 19

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