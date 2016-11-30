جامعة الزقازيق: تعيين الدكتور محمد العراقى عميدا لكلية علوم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال بيان لجامعة الزقازيق اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم (519) لسنة 2016 بتعيين الدكتور محمد أحمد فؤاد محمد العراقى عميدا لكلية العلوم جامعة الزقازيق لمدة ثلاث سنوات، والذى كان يشغل منصب وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب .

وقال بيان للجامعة اليوم، إن الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق أصدر القرار رقم "2064" اليوم بتكليف الدكتور هلال عبد الفتاح عفيفى الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة قائما بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة عام أكاديمى أو لحين تغيير الوضع القانونى لأساتذة الكلية أيهما أقرب .