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مقتل 56 من عناصر مليشيات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

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مقتل 56 من عناصر مليشيات الحوثيين في 3 محافظات يمنية مقتل 56 من عناصر مليشيات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

مليشيات الحوثي

لقي أكثر من 40 من عناصر مليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح مصرعهم وأصيب 27 آخرون في محافظة حجة الحدودية مع شمال غرب اليمن فى قصف لمدفعية الجيش اليمني وقوات التحالف العربى .

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة،  أن طائرات التحالف العربى قصفت الليلة الماضية تجمعا للمليشيات أسفر عن مقتل العشرات منهم كما تم تدمير دبابة أيضا كانت متواجدة في احدى المزارع .

وأوضح أن عناصر للمليشيات من محافظتى عمران المجاورة لحجة وذمار جنوب صنعاء هربوا من جبهات القتال في محافظنى ميدى وحرض بسبب شدة قصف المدفعية والطائرات والذى أسفر عن تدمير مخازن للتموين والذخيرة وصواريخ الكاتيوشا وعربتين مدرعتين.

وفى محافظة الجوف، شمال اليمن المجاورة للسعودية والتي تسيطر القوات الحكومية على 9% من أراضيها تمكنت القوات من صد هجوم لمليشيات الحوثيين على مواقعها في جبهة المصلوب وأجبرتهم على الهرب وحررت عددا من المواقع بعد فرار الميليشيات .

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن العشرات من مسلحي المليشيات فروا من مواقعهم غرب جبهة المصلوب وسط تقدم القوات الحكومية التي كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

مشيرا الى أن طائرات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع تمركز الانقلابيين في وادي المتون و لقي أكثر من 40 من عناصر مليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح مصرعهم وأصيب 27 آخرون في محافظة حجة الحدودية مع السعودية شمال غرب اليمن فى قصف لمدفعية الجيش اليمني وقوات التحالف العربى .

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