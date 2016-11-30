5 معلومات عن مباراة الأهلى والشرقية اليوم الأربعاء 30/11/2016

كتب رمضان حسن

يواجه الأهلي فريق الشرقية مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب السلام ضمن الجولة الـ12 للدورى العام، ويعرض "اليوم السابع" 5 معلومات عن هذه المباراة فى السطور التالية:

1- موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة فى الثامنة مساء وتنقلها قنوات "on sport" والنيل للرياضة على الهواء مباشرة.

2- حكام المباراة

يدير المباراة تحكيميا كل من: محمد الصباحي ومعه ايمن دجيش وضياء السكران ومحمد الشرقاوي حكم رابع

3- ترتيب الأهلي والشرقية فى الدورى

يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 29 نقطة، فيما يحتل الشرقية المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط.

4- غياب غالى وعودة متعب

واصل حسام غالى غيابه عن مباراة اليوم بسبب الاصابة وانضم إليه كل من صبرى رحيل وصالح جمعة وعمرو السولية بينما عاد عماد متعب لقائمة الفريق الأحمر بعد غياب طويل.

5- اكرامي خارج قائمة الاهلي لأول مرة

لاول مرة يغيب شريف اكرامي حارس مرمي الفريق عن قائمة الاهلي امام الشرقية بسبب الام الضامة التي طاردته عقب مشاركته في مباراة التعدين الاخيرة،وفضّل حسام البدري المدير الفني إراحته خوفا من تفاقم هذه الإصابة.