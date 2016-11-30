رئيس البرلمان يلتقى اليوم ممثلين عن النوبة لبحث أزمة أرض "خور قندى"

كتب محمد مجدى السيسى

قال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يلتقى اليوم الأربعاء، ممثلين عن النوبة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، بمقر البرلمان لبحث أزمتهم خلال الأيام الماضية.

فى سياق آخر، أكد "سعد الدين" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه سيلتقى أيضاً رودولوفو نين نوبوا وزير خارجية أوروجواى، فى حضور سفير أوروجواي بالقاهرة، لبحث سبل الدعم المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.

كان عدد من أبناء النوبة أبدوا اعتراضهم على طرح أرض خورقندى ضمن مشروع المليون ونصف فدان، معتبرين إياها مخالفة للمادة 236 من الدستور التى نصت على تنمية النوبة والعودة لأراضيه، واعتصموا لمدة أيام إلا أن عدد من النواب والمسئولين تدخلوا وأنهوا الأزمة.