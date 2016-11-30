وزير الصحة يبحث اليوم مع رؤساء شركات الأدوية أزمة القطاع

كتب : نورا فخرى

قالت د.فاتن عبد العزيز، مستشار وزير الصحة لشؤون الصيادلة، إن الوزير يلتقى اليوم رؤساء شركات ومصانع الدواء من أجل حل كافة المشكلات التى تواجهها.

وأضافت مستشار الوزير، خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة تقصي الحقائق حول أزمة الدواء بمجلس النواب " استمتعنا إلى كل الأطراف المعنية بصناعة الدواء من أجل الوصول لحلول وهناك اقتراحات جيدة منها دعم الصناعة أو تثبيت سعر الدولار لشركات الأدوية".

وتابعت: نسبة 13 % القيمة المضافة، مرتفعة جدا لاسيما أنها مفروضة علي المنتجات والعبوات والخدمات وأسعار الكهرباء والمياه، فضلا عن أن الجمارك مرتفعة، لافتا إلى أن وزير الصحة خاطب وزارة المالية من أجل الوصول لحل فيما يتعلق بتلك القضية.