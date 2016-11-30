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4 خطوات لرضاعة طبيعية واستعادة الرشاقة بعد الولادة

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4 خطوات لرضاعة طبيعية واستعادة الرشاقة بعد الولادة 4 خطوات لرضاعة طبيعية واستعادة الرشاقة بعد الولادة

>كتبت رانيا سعد الدين

يشغل بال كل امرأة بعد الولادة رغبتها فى استعادة رشاقتها بخفض الوزن الزائد والمحافظة الرضاعة الطبيعية، فيكون الحل الأمثل لها تناول كثير من الأغذية لإنتاج اللبن، لكن الحقيقة أنها قادرة على تحقيق المعادلة الصعبة بالرضاعة الطبيعية وخفض الوزن. وتقول الدكتورة "مها سامى" إن هناك 4 خطوات باستطاعة الأم اتباعها لتحقيق معادلة النجاح وهى:

 1- تناول الماء والحليب خالى الدسم، بالإضافة إلى السوائل الخالية من السكر تساعد بشكل كبير على إنتاج الحليب، وفى نفس الوقت تعمل على القضاء على الوزن الزائد.

2- على الأم الابتعاد عن الوجبات الدسمة واستبدالها بأكلات طبيعية وصحية، فليس هناك علاقة بين إنتاج الحليب فى الثدى وبين كمية السعرات الحرارية التى تحتويها الوجبة.

3- على الأم الحرص على تناول الفيتامينات الخاصة بفترة الرضاعة ولا تهمل فى هذا الأمر، حتى لا تفاجئ بأن جسمها ينهار بسقوط الشعر وجفاف الجلد.

4- ممارسة الرياضة الخفيفة كالمشى نصف ساعة يوميا، فهذا يحسن الصحة العامة ويؤدى إلى فقدان الوزن، وجعل الدورة الدموية فى أفضل حالاتها.


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