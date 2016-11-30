محمد إبراهيم يقود الشباب أمام الاتحاد الأحد المقبل

كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد صلاح، على مشاركة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق العائد من الإصابة مع فريق الشباب بالنادى فى مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، مع إمكانية مشاركة لاعبين آخرين أمثال رمزى خالد وأسامة إبراهيم وصلاح ريكو وشوقى السعيد ومايوكا.

كان مرتضى منصور رئيس النادى قد رفض مشاركة اللاعبين فى مباراة فريق الشباب أمام سموحة يوم الأحد الماضى وأخطاره الجهاز الفنى بالاكتفاء بمشاركة اللاعبين فى المباريات المقامة على ملعب النادى فقط داخل قلعة ميت عقبة حيث يحق لفريق الشباب الاستعانة بـ3 لاعبين من الفريق الأول فى كل مباراة وفقاً للائحة الجديدة وهو ما يسعى الجهاز الفنى لاستغلاله فى تجهيز بعض نجوم الفريق البعيدين عن المشاركة مع الفريق الأول .