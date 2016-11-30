كوبر يتمسك بانتهاء الدورى والكأس 30 يونيو

كتب محمد مراد – حاتم رضا

تمسك هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بانتهاء بطولتى الدورى والكأس يوم 30 يونيو المقبل، حتى يحصل اللاعبون على راحة مناسبة قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد أول أغسطس المقبل، بحيث يشارك اللاعبون فى ثلاث لقاءات فى الدورى الجديد على الأقل قبل انطلاق معسكر الفراعنة يوم 23 أغسطس المقبل استعدادا لمباراتىّ أوغندا فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وسيخرج المنتخب الوطنى في الجولة الثالثة خارج الأرض إلى أوغندا يوم 28 أغسطس 2017، بينما سيلعب منتخب غانا أمام الكونغو، ويلعب المنتخب الوطنى أمام أوغندا في الجولة الرابعة بالقاهرة 2 سبتمبر 2017، في حين سيكون المنتخب الغاني في زيارة لنظيره الكونغولى.