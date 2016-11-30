ضبط عاطل وبحوزته 40 تذكرة هيروين وبندقية خرطوش بدمياط

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزرقا برئاسة الرائد محمد الهلالى مساء أمس من ضبط عاطل وبحوزته لفافتين بانجو و40 تذكرة هيروين وبندقية خرطوش أثناء قيامه بترويج المخدرات بمحيط محطة مياه دقهلة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

ووردت معلومات لمباحث المركز تفيد قيام عاطل بترويج المخدرات برقية دقهلة وعقب استئذان النيابة العامة تمكن الرائد محمد الهلالى رئيس مباحث المركز من ضبط "رامى م ع ح" 34 عام وشهرته رامى خشوع عاطل ومقيم بقرية دقهلة وبحوزته بندقية خرطوش ولفافتين بانجو و40 تذكرة هيروين و3 طلقات خرطوش عيار 12 مم ومبلغا ماليا 1000جنيه من متحصلات البيع وهاتفين محمول.

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