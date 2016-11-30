قوات الجيش العراقى تسعى لاستكمال الطوق الجنوبى على الموصل

(أ ش أ)

واصلت قوات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث للفرقة الأولى بالجيش العراقى عمليتها العسكرية ضمن محور الجنوب الشرقى لتحرير الموصل، للسيطرة على ما تبقى من مناطق (النيسابة، وجديدة المفتي)، والتقدم نحو أحياء الجانب الأيسر شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، أنه مع انتهاء تحرير المنطقة سيتم استكمال الطوق الجنوبى للموصل والتماس مع قوات الفرقة المدرعة التاسعة العاملة بالجزء الجنوبى من مدينة الموصل للاقتراب من منطقة الجسر الرابع الذى يربط الساحلين الأيسر والأيمن لمدينة الموصل.

وتفقد رئيس أركان الجيش العراقى عثمان الغانمى - يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق عبد الأمير يار الله وكبار ضباط وزارة الدفاع - واطلع ميدانيا على سير العمليات ضد التنظيم الإرهابى بالمحور الجنوب الشرقي، كما التقى الغانمى بالقادة الميدانيين لمناقشة سير الخطط العسكرية وتطبيقها على الأرض.

وأشاد الغانمى بالفرقة المدرعة التاسعة وما حققته من انتصارات وتحريرها للمواطنين من دنس عصابات داعش، كما تفقد المناطق المحررة ضمن بمناطق (الانتصار وعلى رش والشيماء وشهرزاد) للاطلاع على الوضع الأمنى المتحقق فيها، وتابع انتشار القطاعات الماسكة للأرض واطلع على أحوال المواطنين والخدمات المقدمة لهم والتسهيلات التى توفرها القوات لأهالى المناطق المحررة ودورهم أيضاً فى إيصال المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الضرورية للأهالى والعوائل النازحة.