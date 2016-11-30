سعر الدولار اليوم الأربعاء 30/11/2016 في السوق السوداء والبنوك و الدولار يرتفع لأقصى سعر في تاريخه

سعر الدولار اليوم، حيث كسرت معاملات العملة الخضراء حالة السكون والاستقرار التي استمرت لفترة طويلة، حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية في البنوك بمتوسك 15 قرش في بداية تعاملات اليوم، ونفس الحال بالنسبة للسوق السوداء حيث أسعار تداول العملة تبدأ في الصعود التدريجي مقابل الجنيه المصري، وما زالت التوقعات مستمرة بمواصلة الارتفاع.

على جانب آخر قال وزير الطيران المدني شريف فتحي أن الحكومة المصرية تبحث عن أكثر الطرق والوسائل اللازمة لراحة المواطن المصري، وأكد على توفير أعلى مستوى من الأمان والسلامة للمسافرين، مع تخفيفي الاجراءات الأمنية المتبعة، وكشف عن خطط الحكومة لتوسيع المطارات في التصميمات المستقبلية، مشير إلى أن حجم الاستثمار في المطارات بلغ 42 مليون دولار.

وصرح مصدر مسؤول في بنك عودة، أن البنك وفر 25 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية، وأشار إلى أن هذا المبلغ هو حصيلة شراء العملة الأمريكية من المواطنين منذ قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، كما أشار إلى أن حافظة القروض الدولارية بلغت 9 مليارات جنيه بعد التعويم، مشير إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بما يعادل 45% من قيمته.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 30/11/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.25 جنيه للشراء مقابل 18.50 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وفي تطور جديد يرى البنك المركزي أن العميل الذي يشتري العملات من السوق السوداء، لن يستطيع إثبات مصدر حصوله عليها، ولذلك لن يتم قبولها للإيداع داخل البنوك، حيث ينبغي له أن يثبت بأوراق رسمية من أين حصل على هذه الأموال، وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا سابقا، بتحديد الحد الأقصى للإيداع عن طريق الأفراد بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل سعر الدولار في البنوك المصرية 17.55 جنيه للشراء و17.75 للبيع في البنك الأهلي وبنك مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

وكانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وفي إشارة إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

وبالتحول لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 19.50 للشراء مقابل 19.75 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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