نجوم الدراما العربية يحضرون لعمل ضخم في أبو ظبي

كشفت مصادر "سيدتي نت" أن هناك لقاء تم في أحد الفنادق أبو ظبي بين عدد من الفنانين العرب للتحضير لعمل فني تاريخي ضخم خلال الفترة القادمة، حيث جاء اللقاء بعيداً عن عيون الإعلام وفي سرية تامة.

وجمع هذا اللقاء الفنانين السوريين عابد فهد وسلوم حداد مع الفنان السعودي عبدالإله السناني، وأيضاً المخرج السوري حاتم علي.

ويحمل العمل الفني الجديد العديد من المفاجأت، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي خلال أسبوعين للإعلان عن كل تفاصيله وبدء التصوير وموعد العرض.