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صابر الرباعي يستعد لـ "أنا نحن".. وماذا قال لعاصي الحلاني؟

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الثلاثاء 29-11-2016 21:14

يستعد الفنان صابر الرباعي لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "انا نحن" على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".
الأغنية باللهجة المصرية من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع محمد مصطفى، هندسة صوت ياسر أنور.
يشار إلى أن صابر الرباعي طرح قبل عدة أسابيع أغنيتين مصورتين على طريقة الفيديو كليب وهما "يسعدلي ها الطلة"، و"مالي ومال الناس" وقام بتصويرهما بمدينة الغردقة من أجل دعم السياحة في .
في المقابل رد الفنان عاصي الحلاني، على معايدة صابر الرباعي له وكتب "شكراً يا حبيب القلب صابر الغالي الله يبارك فيك أنت أخ وصديق والصديق الحقيقي : هو الذي يرفع شأنك بين الناس وتفتخر بصداقته".
وكان الفنان التونسي قد غرّد للحلاني قائلاً: "كل عام وأنت بخير يا أبو الوليد وأتمنى لك كل السعادة والنجاح والعمر المديد".

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سيدتي

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