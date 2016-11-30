أصيل أبو بكر: ألبومي تأخر بسبب مرض والدي أبو بكر سالم

صرّح الفنان أصيل أبو بكر بأنّ تحضيراته المتواصلة لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد تأخرت بسبب انشغاله مع والده الفنان الكبير أبو بكر سالم الذي ألمّت به وعكة صحية في الفترة الماضية، مبيّناً أن والده عاد حالياً لإحدى مستشفيات الرياض للاطمئنان إلى حالته الصحية، على أن يخرج من المستشفى خلال الأيام المقبلة.

وقال أصيل لـ "سيدتي نت": "هناك اتفاق مبدئيّ لمشاركتي في مهرجان هلا فبراير، من خلال شركة روتانا، ولا زلت في مرحلة التحضير لألبومي الغنائي الجديد مع روتانا".

يشار إلى أن آخر الألبومات الغنائية للفنان أصيل أبو بكر قد صدر مؤخراً تحت عنوان "حلو صوتك"، وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتضمّن 14 أغنية جديدة، تعاون خلالها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين.