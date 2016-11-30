9 نصائح لعلاج أحبالك الصوتية بطريقة طبيعية.. أهمها شرب الشاى بالليمون

كتبت لميس محمد

سواء كنت تتحدث كثيرا أو تغنى، أو تصرخ فى حفلة موسيقية، تحدث مشاكل خاصة فى فصل الشتاء بسبب نزلات البرد، أو الضغط على صوتك يمكن أن يسبب لك مشاكل بأحبالك الصوتية، وقد نشر موقع “WikiHow” بعض النصائح لكى تعالج احبالك الصوتية.

1- شرب الكثير من المياه: واجعلها مناسبا لدرجة حرارة الغرفة التى تجلس فيها فلا تكون باردة كالثلج ولا ساخنة.

2- الغرغرة بالمياه والملح 4 مرات يوميا على الأقل: يمكنك أيضا إضافة البعض من خل التفاح.

3- شرب الشاى: ويمكنك إضافة الليمون والعسل أو كل منهما بمفردة.

4- استنشاق البخار: الحرارة جيدة لزيادة الرطوبة فى الحلق.

5- حاول عدم التحدث إلا فى الضرورة القصوى.

6- تنفس بعمق عن طريق مناخيرك وحاول عدم استخدام فمك للتنفس.

7- لا تأخذ الأسبرين تحت أى ظرف من الظروف.

8- ابتعد كل البعد عن التدخين بكل أنواعه.

9- تجنب الأطعمة الحامضية أو الأطعمة الغنية بالتوابل لعدم زيادة الأعراض.

قم بزيارة الطبيب إذا تعدى الأمر أكثر من 3 أيام متتالية لمعرفة السبب، ومحاولة علاجه بطريقة أخرى تناسب مرضك.