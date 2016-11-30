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نائب بشربين: قرارات الحكومة لم تحل أزمة الدواء

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نائب بشربين: قرارات الحكومة لم تحل أزمة الدواء نائب بشربين: قرارات الحكومة لم تحل أزمة الدواء

>الدقهلية ـ محمد حيزة

قال النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، إن تشكيل مجلس النواب لجنة تقصى حقائق لبحث أزمة نقص واختفاء الدواء، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأزمة المثارة، خطوة جيدة نحو الوقوف على أسباب الأزمة، لبحث طرق حلها ولمعاقبة المتلاعبين بسوق الدواء.

 

وشدد "الشرباصي" على ضرورة إحكام الرقابة على المخازن والصيدليات لمنع تخزين الدواء، من أجل تعطيش السوق ومن ثم التلاعب بالأسعار ورفعها، وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل حل الأزمة وحتى لا تتفاقم أكثر، وخصوصاً أن نقص الدواء عبث بأرواح المصريين. وأضاف أن قرار رفع الدواء التى يقل سعرها عن 30 جنيها، بنسبة 20% لتوفير النواقص من الدواء، أثبت عشوائية فى اتخاذ قراراتها، والقرار لم يحل المشكلة بل زادها سوء حيث استغل البعض القرار وتلاعب به لتحقيق مكاسب فردية.

 

 


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