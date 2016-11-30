العرضيات سلاح الشرقية لدك حصون الأهلى

كتب لبنى وآمال عزت

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية تدريباته استعدادا للمواجهة الصعبة غدا أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق الشرقاوي مرانه الأخير في السابعة من مساء اليوم لمدة ساعة كاملة ركز خلالها عبد العال على ضرورة الضغط على الخصم في جميع أنحاء الملعب بالإضافة إلى التمرير السريع.

وفي نهاية المران خصص عبد العال فقرة للكرات الثابتة والعرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء كوسيلة لهز شباك الأهلي.

وعقب نهاية المران أعلن عبد العال قائمة تضم 20 لاعبا اختارهم للدخول في معسكر مغلق بفندق توليب الزهراء حتى موعد المباراة على أن يتم إخراج لاعبين قبل المباراة.